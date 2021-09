Stand: 14.09.2021 09:30 Uhr Verletzter in'n Wahlkampf

Bi Protesten gegen de AfD is de Mann vun en Politikersche ut Hamborg to Schaden kamen. De Polizei sä, dat weer op'n Grundstück vun Nicole Jordan vun de AfD in Willemsborg ween. Dor hett dat an'n Sünnavend en Parteiveranstalten geven un üm un bi föffteihn Lüüd harrn dorgegen protestiert. As de Lüüd vun'n Grund rünnergahn wullen, harr dat en Gerangel geven un dorbi harr Jordans Mann denn en Platzwund an'n Kopp kregen. | Stand 14.9.2021

