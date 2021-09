Stand: 14.09.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vunmorgen is noch allens recht totrocken, man övern Dag lockert de Wulken op un dat blifft ok'n helen Dag dröög. De Temperaturen klattert op bet to dreiuntwintig Graad. Morgen warrt dat denn en lütt beten köler: blots noch bet to eenuntwintig Graad. Un dat warrt ok regen – deelwies dull mit Gewitter. | Stand 14.9.2021

