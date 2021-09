Stand: 13.09.2021 09:30 Uhr Fälschte Imppäss

En Mann ut Hamborg hett woll in‘n groten Stil Imppäss namaakt un verköfft. Wat dat „Hamborger Avendblatt“ seggt, harr de Polizei eerst en Drogendealer op’n Kieker un is dorbi op en Fälscherwarksteed in Rahlsteed stött. Se hebbt en achtundörtig Johr olen Mann fastnahmen. Ok gegen de Köper vun de fälschten Imppäss warrt nu vörgahn. // Stand 13.09.2021 Kl. 9:30

