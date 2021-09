Stand: 13.09.2021 09:30 Uhr Kommunaalwahlen in Neddersachsen

In Neddersachsen hebbt se ne’e Kommunaalparlamente wählt. Se sünd noch dorbi, de Stimmen uttotellen. En Trend för’t ganze Land is noch nich klor to erkennen. Bi de ölven Wahlen vun de Oberbörgermeisters, dor warrt dat woll bi de meisten en Stichwahl geven, to’n Bispill in Lümborg, also Lüneburg. //Stand 13.09.2021 Kl. 9:30

