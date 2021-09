Stand: 13.09.2021 09:30 Uhr A7 sparrt

Autofohrers mööt sik dorop instellen, dat de A7 veer Nächte lang sparrt warrt. De Grund sünd Wartungsarbeiden an’n Tunnelboowark in Stellingen. Vundaag un morgen is de A7 vun Klock teihn an’n Avend af an dicht na‘n Norden hin - an’n Middeweken und Dunnersdag denn na’n Süden hin. // Stand 13.09.2021 Kl. 9:30

