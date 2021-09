Stand: 10.09.2021 09:30 Uhr Keen Sprütt - keen Geld?

Wokeen noch keen Corona-Sprütt kregen hett, de kriggt in’e Tiet vun en Quarantään ok keen Geld vun’e Arbeit. Dat gellt so af Oktober in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württembarg gellt dat al af tokamen Week un ok annere Bunnslänner wüllt dat so maken. Se meent, dat jeder, de sik nich impen laten will, dor denn ok sülvst mit kloorkamen mutt mit dat, wat dor denn noch op nakummt. Man blots Berlin un Hamborg plaant dat totiets nich. So schrifft dat de Süüddüütsche Zeitung.

