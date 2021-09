Stand: 10.09.2021 09:30 Uhr Grote warrt bekrittelt

Hamborgs SPD-Binnensenater Andy Grote warrt na de Dörsöken, wo dat mehrere Menen to gifft, veel bekrittelt. Grote meent, dat dat Dörsöken vun en Wahnung na en Beleidigen un na Hassnarichten in’t Internet in’e Twüschentiet normal weer. Fans vun den FC St. Pauli smiet den Binnensenater liekers vör, dat he sien Amt utnütten deit un wüllt em ut den Vereen ruthebben. Grote is ok Sportsenater un lange Johrn al Liddmaat bi St. Pauli.

