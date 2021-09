Stand: 10.09.2021 09:30 Uhr Streik bi de Ladens

Bi’t Inköpen kunn dat vundaag villicht ’n beten wat länger duern: Verdi hett wedder to Streiks bi’n Hamborger Eenzelhannel opropen. De Warkschop will veer Komma fief Perzent mehr wat an Geld hebben för jümehr Lüüd. Dorüm warrt vundaag denn ok weniger Lüüd bi de Arbeit ween, so as to’n Bispeel bi Rewe, Kaufland, Penny un Netto. Man ok bi IKEA, H&M, Primark oder Galeria.

