Stand: 10.09.2021 09:30 Uhr ITS Kongress in Hamborg

Hamborg stellt in’n Oktobermaand den gröttsten Verkehrs-Kongress vun’e Welt op’e Been. Reken doot se mit üm un bi twölfdusend Fachlüüd, de denn ut’e ganz Welt herkamen doot un all sünd denn ganz un gor impt oder na Corona wedder op’n Damm, denn gellen deit de 2-G-Regel. Se mööt sik denn ok nix för Mund un Nees binnen. To sehn gifft dat negentig ne’e Techniken to’t Utproberen: Sülvststännige Autotypen, Drohnen oder Blinnenhunnen, de digital sünd. Bunnskanzlersche Angela Merkel gifft bi den ITS-Kongress an’n ölvten Oktober in dat CCH denn dat Startteken.

