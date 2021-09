Stand: 09.09.2021 09:30 Uhr Impen gegen Corona in Hamborg

In Hamborg hebbt fiefunsösstig Perzent vun de Minschen al beide Sprütten gegen Corona kregen. Man opstünns deit sik dor meist nix mehr. Nu sünd se vör allen in de Bezirken Horborg un Mitt ünnerwegens, üm de Minschen direktemang dor to impen. In Horborg is de Corona-Inzidenz mit goot hunnertachtig mehr as dubbelt so hooch as in ganz Hamborg. / Stand: 09.09.2021, Klock 9:30

