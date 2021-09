Stand: 09.09.2021 09:30 Uhr Testloop för Stormfloot

An’n Vörmiddag wüllt se in Hamborg de Stormflootsirenen utproberen. Klock ölven huult all hunnertveeruntwintig Sirenen för een Minuut lang. Dorna scheet se twee Böllers af un viddel vör twölf gaht de Sirenen denn nochmal wedder an. Wenn’t op ankümmt, denn is dat de gode Naricht, de bedüüd: „De Gefohr is vörbi.“ / Stand: 09.09.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2021 | 09:30 Uhr