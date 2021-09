Stand: 09.09.2021 09:30 Uhr Football un Handball

De Football-Natschonaalmannschop hett ok dat drüdde WM-Qualifikatschoonsspeel wunnen. Düütschland harr gegen Island mit veer to Null de Nees vörn. Hamborgs Handballers hebbt gegen Göppingen knapp verloren, mit sövenuntwintig to achtuntwintig. För de Hamborgers weer dat dat eerste Speel in de Bunnsliga, söss Johr na den Bankrott un den Neestart in de veerte Liga. / Stand: 09.09.2021, Klock 9:30

