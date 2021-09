Stand: 08.09.2021 09:30 Uhr Corona-Regeln an Scholen

De ne’en Regeln för Corona-Fäll an Scholen sünd nu överall in’t Land desülvigen. De Hamborger Senaat un de Sundheitsämter snackt nu noch över de enkelten Punkten. Kloor kriegen mööt se noch, woans sik Schölers na fief Daag Quarantään free testen köönt. Mit de ne’en Regeln wüllt se verhinnern, dat bi en Corona-Fall glieks en ganze Schoolklass bi’t Huus blieven mutt. Un denn sall ok nich mehr so veel Ünnerricht verpasst warrn. // Stand 08.09.2021, Kl. 9:30

