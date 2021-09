Stand: 08.09.2021 09:30 Uhr Corona: Nich blots noch op Inzidenzen kieken

De Bunnsdag hett dat jüst afmaakt: De Inzidenz alleen entscheedt nich mehr över de Corona-Regeln. Ok Hamborg kickt nu dorop, woveel Minschen mit Covid-19 in de Krankenhüüs liggt. Man de Länner mööt sülvst entscheden, wat för en Schwellenweert se fastleggt. In Hamborg kümmt ok noch dorto, dat hier ok Lüüd ut dat Ümland behannelt warrt. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, is de Inzidenz in Düütschland op tweeunachtig Komma söven rünnergahn. //Stand 08.09.2021, Kl. 9:30

