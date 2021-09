Stand: 08.09.2021 09:30 Uhr Ne'e Taliban-Regeren

In Afghanistan hebbt de radikalislaamschen Taliban jemehr Övergangsregeren vörstellt. De USA meent, poor vun de Ministers harrn woll twiefelhaftige Verbinnens un Vörgeschichten. Se sünd bang, dat Afghanistan wedder en Oort warrt, woneem de Terror de Böverhand hett. De Binnenminister vun de afghaansche Övergangsregeren Saradschuddin Hakkani is een vun de Lüüd, dat dat FBI an mehrsten söcht. // Stand 08.09.2021, Kl. 9:30

