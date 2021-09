Stand: 08.09.2021 09:30 Uhr Olaf Scholz in de Wahlarena

SPD-Kanzlerkandidaat Olaf Scholz hett sik een Dag na Annalena Baerbock vun de Grönen in de ARD-Wahlarena präsenteert. Fiefunsöventig Minuten lang hett he in Lübeck op Fragen vun de Tokiekers antert. Dorbi hett he en Koalitschoon mit de Linkspartei nich utslaten. Wat he sä, entscheedt de Wählers över en Tosamenarbeit vun de Regeren. Tokamen Week is denn CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet in de ARD Wahlarena to Gast. //Stand 08.09.2021, Kl. 9:30

