Stand: 08.09.2021 09:30 Uhr Walross in Sicht

To’t eerste Mal siet Johrteihnten hebbt se op de oostfreeschen Inseln en Walross sehn. En Vagelwart op Baltrum hett dat Deert entdeckt. Den Arktis-Bewahner hett een woll tovör al mal in Däänmark sehn. Toletzt is vör twintig Johrn in de süüdliche Noordsee en Walross opdükert. // Stand 08.09.2021, Kl. 9:30

