Stand: 08.09.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dor lacht uns vundaag de Sünn den helen Dag lang fründlich an un maakt dat warm bi Temperaturen bet to sössuntwintig Graad. Opstunns meet wi in Bardörp dörteihn Graad.

Ok morgen warrt dat en wunnerschönen Dag bi bet to sövenuntwintig Graad. // Stand: 08.09.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.09.2021 | 09:30 Uhr