Stand: 07.09.2021 09:30 Uhr Corona an Scholen

Wenn sik en Schoolkind mit Corona infizeert hett, mutt nu nich mehr de ganze Klass in Quarantään. Doröver sünd sik de Gesundheitsministers vun de Länner eens worrn. Kinner, de in Quarantään schickt warrt, wiel se engen Kontakt harrn, de köönt sik na fief Daag frei testen laten. Bet nu geev dat unnerschedliche Regeln in de Bunnslänner för Corona-Fäll an Scholen. //Stand 07.09.21 Kl. 9:30

