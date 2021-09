Stand: 07.09.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

De bunnswiede Inzidenz is vundaag licht daal gahn op dreeunachtig Komma acht. Dat mellt dat Robert-Koch-Institut. De Bunnsdag will över Ännerungen afstimmen, üm de Laag vun de Pandemie nipp un nau antokieken. De wichtigste Tahl schall warrn, wovele Covid-Patschenten in Krankenhüüs behannelt warrt. //Stand 07.09.2021 Kl. 9:30

