Stand: 07.09.2021 09:30 Uhr De Bahn föhrt wedder

Ok in Hamborg köönt sik de Fohrgäst freuen: De Lokföhrer-Streik vun de Bahn, de is üm Klock twee hüüt in de Fröh to Enn gahn. Wat de Bahn mellt, sünd de Töög vunmorgen na Plaan losföhrt. Ok de S-Bahn föhrt wedder normaal. Hier un dor kann aver ümmer noch mal wat utfallen. Dat de Bahn mit de Lokföhrer-Warkschop övereens kümmt, dat is aver ok nu na fief Daag Streik nich in Sicht. // Stand 07.09.2021 Kl. 9:30

