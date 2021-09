Stand: 07.09.2021 09:30 Uhr Keen Spekulatschoon

Hamborg geiht mehr un mehr dorgegen an, dat mit Grund un Boden spekuleert warrt. In‘t verleden Johr hett de Stadt mehr as eenhunnert Mal jümehr Vörkoopsrecht bruukt. So kunn se ok den Bahnhoff Alt’na vör wenig Geld köpen. Egens schull he an en Bank verköfft warrn. Nadem se den Fernbahnhoff na Diebsteich verleggt hebbt, schüllt dor in Alt‘na nu Wahnungen boot warrn. //Stand 07.09.2021 Kl. 9:30

