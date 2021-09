Stand: 07.09.2021 09:30 Uhr Tennis

De Tennis-Profi Alexander Zverev is in dat Veddelfinaal vun de US-Open kamen. De Hamborger hett gegen den Italiener Jannik Sinner in dree Sätz wunnen. Üm in’t Halvfinaal to kamen mutt he nu gegen Lloyd Harris ut Süüdafrika ran. // Stand 07.09.2021 Kl. 9:30

