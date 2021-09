Stand: 07.09.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt fangt de Dag en beten gries an mit Nevel un Wulken. Övern Dag warrt dat aver ümmer fründlicher un dat blifft ok dröög. Dat Ganze bi bet to tweeuntwintig Graad. Opstunns meet wi bi ju in Wandsbeek twölf Graad. Morgen hebbt wi ok eerst Wulken, blifft aver dröög. De Sünn warrt en beten later waak. Se kümmt aver un bringt uns warme sössuntwintig Graad. // Stand 07.09.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.09.2021 | 09:30 Uhr