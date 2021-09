Stand: 06.09.2021 09:30 Uhr Taliban nehmt Pandschir-Daal in

De radikal-islamschen Taliban hefft woll de letzt Region innahmen, wo dat in Afghanistan noch groot Gegenwehr geven hett. Se möken publik, dat se nu dat Pandschir-Daal vullstännig ünner Kontroll hefft. In de verleden Daag is dor noch swoor kämpft worrn. Al in de negentiger Johren harrn de Taliban vun dor veel Gegenwehr kregen. Bet nu is de Region noch nie ünner jümehr Kontroll ween. | Stand 6.9.2021 Kl. 9:30

