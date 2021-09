Stand: 06.09.2021 09:30 Uhr Verkopsopen Sünndag in Hamborg

Verleden Sünndag sünd veele Minschen in de Hamborger Binnenstadt ünnerwegens ween – rin na de Shopping-Centers. An'n verkopsopen Sünndag geev dat man ok de Mööglichkeit sik eenfach so gegen Corona impen to laten un dat is ok goot annahmen worrn. In de Hamborger Miel stünnen de Minschen deelwies in en bummelig tweehunnert Meter lang Slang un hefft dorop tööft. Ok de Cafes, Kröög un Restaurangs sünd bi Sommerwedder goot besöcht ween. | Stand 6.9.2021 Kl. 9:30

