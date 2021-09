Stand: 06.09.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

In Düütschland hefft sik veerdusendsövenhunnert Minschen nee mit Corona ansteken. Dat sünd bummelig tweehunnert mehr as noch vör en Week. De Inzidenz in Düütschland is ok licht anstegen – op nu 84,3. Acht Minschen sünd nee wegen Corona dootbleven. | Stand 6.9.2021 Kl. 9:30

