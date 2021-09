Stand: 06.09.2021 09:30 Uhr E-Scooter-Regeln föddert

E-Scooters, de ümsmeten worrn sünd, or midden op'n Footstieg afstellt – dat gifft Minschen, de sik över so wat argert. SPD un Gröne in de Stadt föddert nu, dat müss gahn, för E-Scooters strengere Regeln dörtosetten – un se harrn giern en grötern rechtlichen Speelruum. Sowat mut de Hamborger Senat man eerst bi'n Bund dörsetten. Bet nu hett de Stadt mit de Scooter-Firmen op en freiwilligen Level wat utmaakt. Üm un bi sövendusend E-Scooters sünd op de Straten vun Hamborg ünnerwegens. | Stand 6.9.2021 Kl. 9:30

