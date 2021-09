Stand: 06.09.2021 09:30 Uhr Football: Natschonalmannschaft winnt

Dat düütsche Football-Natschonalteam hett an'n Avend goot drapen un sik so den eersten Rang in de WM-Quali sekert. In Stuttgart geev dat en süss to null gegen Armenien – in't twete Speel vun'n ne'n Trainer Hansi Flick. Dat drütte Quali-Speel is denn al Middeweken – in Reykjavik gegen Island. | Stand 6.9.2021 Kl. 9:30

