US-Open: Kerber rut

För Tennis-Profi Angelique Kerber sünd de US-Open vörbi. In't Achtelfinaal hett se nu verloren un se is dormit ut dat Turnier rut. Ok Peter Gojowczyk, de unvermodens stark speelt harr, is in't Achtelfinaal rutflagen. De Düütschen Oscar Otte un Alexander Zverev hefft noch en Schangs. För se geiht dat vundaag dorüm, in't Viddelfinaal to kamen. Zverev will na sien Olympia-Gold nu ok noch sien eersten Grand-Slam-Titel in New York holen. | Stand 6.9.2021 Kl. 9:30

