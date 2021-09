Stand: 03.09.2021 09:30 Uhr Bahn-Streik geiht wieder

Pendlerinnen un Pendlers mööt na wie vör starke Nerven hebben un de Tähn tohoopbieten, denn de Lokföhrers maakt mit jümehrn Streik wieder. De Bahn hett jo klaagt harr, is mit ehrn Andrag vör Gericht aver nich dörkamen, man ok dor wüllt se nochmal gegenangahn. In Hamborg sünd vun den Streik ok de S-Bahnen vun bedrapen. Un ok all de, de mit‘n Auto ünnerwegens sünd, de mööt sik af hüüt Avend womööglich ok op Maleschen instellen. Af Klock teihn hüüt Avend bet Maandagfröh warrt de A7 twüschen Volkspark un Eidelsteed ganz un gor dichtmaakt. Dor warrt denn wat se Flüster-Asphalt to seggt op de Straat opbröcht. Un de bruukt goot Wedder to’n Drögen, weshalb se de Arbeiden ok nich verschuven kunnen.

// Stand: 03.09.2021, Kl. 9:30

