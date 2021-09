Stand: 03.09.2021 09:30 Uhr Unwedder

In Amerika in New York hebbt de Lüüd so en Starkregen beleevt, so as noch nienich vörher. Minnstens veerunveertig Minschen sünd dor bi to Dode kamen. Un nu is de Fraag, wat goot kummt egens Hamborg mit Regenunwedder un Hoochwater kloor? So as dat nu in en wetenschaftlichen Bericht binnenstahn deit, is de Stadt bet 2050 goot opstellt. För de Tiet dorna mutt Hamborg nu aver al anfangen wat to doon un to’n Bispeel de Dieken höger maken. De Bericht is güstern in den Ümweltutschuss vun’e Börgerschop vörstellt worrn.

