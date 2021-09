Stand: 03.09.2021 09:30 Uhr Sprütten gegen Corona

Sik impen laten, dor wo egens Musik maakt oder dor wo egens Football speelt warrt, dat is vundaag in Hamborg mööglich. Mobile Teams för dat Impen, de vun’e Stadt ünnerwegens sünd, de sünd hüüt Namiddag in’e Elvphilharmonie un hüüt Avend denn in dat Volksparkstadion to Gangen. Dorför anmellen mutt een sik nich. Bruken deit man blots den Personaalutwies un wenn’t gifft ok den Imputwies. Anfang Oktober gifft dat an’e sülven Steed denn de twete Sprütt gegen Corona.

// Stand: 03.09.2021, Kl. 9:30

