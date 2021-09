Stand: 03.09.2021 09:30 Uhr Impt oder nich?

Dat ok de Arbeitgever Bescheed weten dröfft, wat een nu impt is oder nich, dat plaant de Bunnsregeren nu woll doch för welk Berufsgruppen. Sundheitsminister Jens Spahn snackt in dat Magazin „Spiegel“ vun Kitas, Scholen un vun’e Pleeg. Hier hebbt de Lüüd mit Minschen to doon, op de sünnerlich oppasst warrn mutt, so de CDU-Politiker. Bet nu dröövt to’n Bispeel Krankenhüüs jümehr Lüüd, de mit Patienten to doon hebbt, fragen, wat se gegen wisse Infekschoons-Süken impt sünd oder nich.

Stand: 03.09.2021, Kl. 9:30

