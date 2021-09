Stand: 03.09.2021 09:30 Uhr Schölers vör de Döör sett

Bi de Ida-Ehre-School in Eimsbüddel is na den Vörfall mit en Polizisten nu noch wat nakamen. Ölven Schölers hebbt se dor nu vör de Döör sett. So schrifft dat dat Hamborger Avendblatt. Un de dörteihn Johr ole Schöler, de dat woll hauptsächlich ween is, de geiht op de Stadtdeelschool Eppendörp un hett den Bericht na to uurdelen dor nu „Enzel-Ünnerricht“. Mehre junge Lüüd harrn vör de School en Polizisten beleidigt un sünd mit Schlääg op em daal un hebbt em dorbi denn ok mit’e Fööt pett.

// Stand: 03.09.2021, Kl. 9:30

