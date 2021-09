Stand: 03.09.2021 09:30 Uhr Radiopries

N-Joy, dat Radioprogramm vun’n NDR, dat höört mit to de Winners bi den Düütschen Radiopries. Güstern Avend hebbt se den Pries in Hamborg för dat beste Informatschoons-Formaat kregen för de Sennen „N-Joy weltwied“. Wunnen hett ok Radio Wuppertal, an’e Steed för den Insatz vun all Reporterinnen un Reporters in’e Nacht, wo dat de Hoochwater-Katastrooph geven hett. De Pries is in teihn Kategorien utgeven worrn.

// Stand: 03.09.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.09.2021 | 09:30 Uhr