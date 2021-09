Stand: 02.09.2021 09:30 Uhr Börgerschop snackt över 2G-Modell

Dat 2G-Modell in Hamborg – vele sünd dor nich mit inverstahn. Güstern hett de Börgerschop doröver snackt. Root-Gröön hett sik achter dat Modell stellt. De CDU is ok för düssen Weg, man se meent, dor mutt noch wat nabetert warrn. De AFD finnt 2G as se seggt minschenverachtend. Un de Linke is bang, dat 2G de Sellschop in ünnerscheedliche Lager opdeelt. Middewiel hebbt de Schmidt Theaters künnig maakt, dat se vun Oktober af an blots noch Minschen rinlaten warrt, de gegen Corona impt oder na Corona wedder op’n Damm sünd. Ok dat St. Pauli Theater will üm den Johrswessel rüm ümstiegen. / Stand: 02.09.2021, Klock 9:30

