Stand: 02.09.2021 09:30 Uhr Wahl-O-Mat 2021

Vundaag wüllt se den Wahl-O-Mat to de Bunnsdagswahl 2021 freegeven. Op de Internetsiet köönt Wählerinnen un Wählers rutfinnen, wat för Parteien op’t best to jümehr politisch Menen passen doot. Dorto mutt een to achtundörtig verscheden Themen ut de Politik seggen, wat een denken deit. / Stand: 02.09.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.09.2021 | 09:30 Uhr