Stand: 02.09.2021 09:30 Uhr Hamborgerin bi Paralympics

Se hett dat bi de Paralympics as eenzigste düütsche Kanufohrerin schafft direkt in letzte Runn rintokamen: de Hamborgerin Edina Müller. An’n Sünnavend hett se in Tokio de Schangs op en Medallje. In Rio weer se in’t Kanu al op den tweten Platz kamen un as Basketballerin in’n Rullstohl hett se 2012 de Gold- un 2008 de Sülver-Medallje wunnen. / Stand: 02.09.2021, Klock 9:30

