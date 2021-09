Stand: 02.09.2021 09:30 Uhr Wedder Musik ik de Elphi

In de Elbphilharmonie is de ne’e Konzertsaison anfungen. Dat NDR-Elbphilharmonie-Orchester hett Musik vun Lenoard Bernstein un George Gershwin speelt. To Gast weer ok de weltbekannte Cellist Yo-Yo-Ma. De Saal in de Elphi weer utverköfft un de 1.300 Tohörerinnen un Tohörers weern hen un weg. Vunaf Klock 7 gifft dat dor in’t Kulturjournal en Bericht to. / Stand: 02.09.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.09.2021 | 09:30 Uhr