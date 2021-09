Stand: 02.09.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag fangt mit veel Wulken an un dat is noch wat länger diesig. Man dat blifft dröög. Pö a pö sett sik de Sünn dör un an’n Namiddag gifft dat Sünnschien bi bet to eenuntwintig Graad. Opstünns sünd dat föffteihn Graad in Dulsberg. Ok morgen gifft dat eerst Wulken un denn Sünnschien bi negenteihn bet eenuntwintig Graad. / Stand: 02.09.2021, Klock 9:30

