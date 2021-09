Stand: 01.09.2021 10:15 Uhr Hickhack üm Minus in Stadtkass

De Hamborger Senaat warrt opstunns dull angrepen wegen dat grote Minus in de Stadtkass. Allens tohoopnahmen sünd dat 1,7 Milliarden Euro, un dat duert bet to dat Johr 2045, bet düsse Corona-Schullen trüggbetahlt sünd. De Hamborger CDU will nu dörchsetten, dat de Stadt bi dat Geld för’t Personal sporen schull. De FDP smitt den Senaat vör, bi de Tahlen to tricksen. De Linke will, dat rieke Lüüd mehr betahlen schüllt. / Stand: 01.09.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.09.2021 | 10:15 Uhr