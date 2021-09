Stand: 01.09.2021 10:15 Uhr Woans wieder ümgahn mit Afgahnistan

Woans schall de Bunnsregeren mit Afghanistan ümgahn? Butenminister Heiko Maas meent, een mutt mit de Taliban snacken. Man he wiest op hen, dat dat nich bedüüd, dat’n de Taliban-Regeren anerkennt. Dat gifft man ok praktische Saken, as dat Wiederbedrieven vun den Flooghoben in Kabul. Düütschland hett bi föfftigdusend Minschen, de noch in Afghanistan sünd, toseggt, dat ehr hulpen un dat se schütt warrt. / Stand: 01.09.21 Klock 09:30

