Stand: 01.09.2021 10:15 Uhr Metzattack in Lokstedt

In Lokstedt in den Grandweg is op en Fro instaken worden. As dat utsüht, hett ehr Soehn ehr in ehr egen Wahnung angrepen un swor an’n Lief to Schaden bröcht. De Moordkommischoon ünnersöcht dat nu. De Polizei seggt, na den Kerl warrt noch söcht. Wat sünst achter de Metzattack stickt, weet wi noch nich. / Stand: 01.09.21 Klock 09:30

