Stand: 31.08.2021 09:30 Uhr Afghanistan-Insatz toenn

De US-Insatz in Afghanistan is vörbi. Na knapp twintig Johr sünd de letzten Militärflegers ut Kabul afflagen. De Taliban hebbt dat fiert un över Stünnen in de Luft schaten. Veel Minschen dor wüllt noch ut Afghanistan rut. Düütschland hett toseggt, föfftigdusend Minschen optonehmen. Ruthaalt hett de Bunnswehr man eerst hunnertachtundörtig Lüüd, de in de verleden Johren mit jüm tohoop arbeidt hebbt, un jümehr Familien. Butenminister Heiko Maas hannelt opstünns ut, woans de anner teihndusenden Afghaninnen un Afganen seker utreisen köönt. / Stand: 31.08.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.08.2021 | 09:30 Uhr