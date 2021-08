Stand: 31.08.2021 09:30 Uhr Wedder Streik bi de Bahn

Bi de Düütsche Bahn schall dat wedder en Streik geven – den betnu längsten. De Warkschop för Lokföhrers GdL harr dorto opropen, vun morgen af an den Frachtverkehr un vun Dünnersdag af an ok den Personenverkehr lahmtoleggen. Ok bi de S-Bahn in Hamborg warrt dat wedder Maleschen geven. Bet Dingsdag tokamen Week schall de Streik duern. So will de Warkschop in den Tarifstriet mit de Bahn mehr Damp maken. / Stand: 31.08.2021, Klock 9:30

