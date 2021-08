Stand: 31.08.2021 09:30 Uhr Corona-Impzentrum maakt dicht

Dat Corona-Impzentrum in de Messhallen maakt vundaag de Dören dicht – na acht Maand. Dat weer dat gröttste in Düütschland. Wokeen bet nu noch keen Sprütt gegen Corona kregen hett, de kann dat bi en Barg Dokters in de Stadt doon. Online oder per Telefon kann een ok över de Nummer 116/117 en Termin in een vun de negen lütteren Impzentren in de Stadt afmaken. / Stand: 31.08.2021, Klock 9:30

