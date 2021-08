Stand: 31.08.2021 09:30 Uhr Coronatallen

De Söven-Daag-Inzidenz in Düütschland is vundaag dat eerste Mal wedder en lütt beten na ünnen gahn – op veerunsöventig Komma acht. Vör een Week leeg de Inzidenz bi achtunföfftig. De Tall an ne’e Corona-Infekschonen je hunnertdusend Minschen binnen een Week is in Tokunft nich mehr de eenzigste, op de dat ankümmt. Wichtiger is de Laag in de Krankenhüüs. Opstünns süht dat op de Intensivstatschonen in Düütschland mit de Corona-Patschenten noch goot ut. / Stand: 31.08.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.08.2021 | 09:30 Uhr