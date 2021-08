Stand: 31.08.2021 09:30 Uhr Unfall in Hamborg-Heimfeld

Sworen Autounfall in Hamborg-Heimfeld: In de Nacht kunn en Mann op de Stader Straat nich Baas blieven över sien Auto. Vun de Polizei weer to hören, dat he woll krank weer. De fiefunveertig-Jöhrige is mit sien Wagen gegen en Ampel rummst un hett böös wat afkregen. En Nootfallauto hett em na’t Krankenhuus henbröcht. / Stand: 31.08.2021, Klock 9:30

