Stand: 31.08.2021 09:30 Uhr Personalwessel bi’n Hamborger Football-Verband

De Hamborger Football-Verband stellt sik nee op. In’n Harvst wüllt se en ne’en Präsident wählen. Dirk Fischer, de opstünns noch den Hoot ophett, hett künnig maakt, dat he sien Amt vunwegen sien Öller al fröher afgeven will. He is nu veerunsöventig Johr oolt. Dat Amt övernehmen schall de tweeunveertig-jöhrige Christian Okun. Dat is güstern bi den Johrs-Empfang in’t Elysee Hotel vördag kamen. / Stand: 31.08.2021, Klock 9:30

